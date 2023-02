Voli da e per la Sicilia, quando tornare a casa è un’odissea

“Dai che con l’aereo faccio prima”. Poi, la smentita. Una vera e propria odissea quella dei passeggeri del volo AZ1412 di ITA Airways che questa mattina avrebbero dovuto raggiungere, da Torino, l’aeroporto di Roma, con imbarco alle 10:30.

Tuttavia, senza alcun motivo plausibile, i passeggeri sono rimasti bloccati nella città della Mole per circa un paio d’ore. Per alcuni di loro, però, Roma era soltanto una tappa di passaggio. Tra questi, una trentina erano diretti a Catania, ma, a causa del rinvio del primo volo, hanno perso la coincidenza.

Le possibilità prospettate dalla compagnia di volo a questo punto sono tre: imbarcarsi su un altro volo con la stessa destinazione in serata (ma non c’è posto per tutti), rimandare la partenza a domani mattina, con pernottamento a spese della compagnia, oppure ripiegare su un dirottamento all’aeroporto di Reggio Calabria (con atterraggio alle 23:00 circa) e più di un paio d’ore in autobus fino a Catania.

Potrebbe sembrare normale amministrazione, ma un iniziale ritardo di circa due ore scatena il posticipo del rientro a casa di almeno l’equivalente di mezza giornata. Possibile che per raggiungere la Sicilia, nel 2023, possano accadere disguidi simili? È ancora il caso di augurare loro “buon” viaggio?