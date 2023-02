Naso: il duo Dj Jad & Wlady animerà la domenica di Carnevale

Non sarà Coco ad animare la serata più attesa del Carnevale di Naso, il rapper e cantautore napoletano che ha dovuto dare forfait per sopraggiunti impegni discografici, sarà però più che degnamente sostituito dal duo Dj Jad & Wlady.

Fresco del successo di Sanremo che di fatto ha sancito il ritorno degli Articolo 31, Dj Jad (al secolo Vito Luca Perrini), insieme a J-Ax sul palco dell’Ariston con “Un bel viaggio”, sarà ospite nella città nebroidea con il fratello dj e producer Wlady (pseudonimo di Wladimiro Perrini).

Il duo al Cineauditorium Mormino proporrà tutta una sequenza di successi con sonorità che spazieranno dall’hip hop al funky, dal pop al rock, conditi da armoniosi scratch di consolle. Una serata evento che fino a notte fonda, si avvarrà anche dell’animazione di tanti Dj locali. Domenica 19 febbraio dalle ore 22.30, appuntamento imperdibile, con ingresso libero insieme a Dj Jad & Wlady perché, mai con in questo caso: “Two is better than one”!!!!

“Dopo il giovedì grasso con le scuole protagoniste – ha dichiarato il sindaco Gaetano Nanì – tra questo fine settimana e martedì 21 febbraio, ci attendono tre giorni ricchi di allegria e spensieratezza. In queste ultime ore siamo riusciti a mettere la classica ciliegina sulla torta e proprio domenica 19, sarà presente al Cineauditorium Dj Jad degli Articolo 31. Un’artista tra i più in voga del momento che solamente ieri, insieme al socio J-Ax, ha annunciato l’uscita della nuova raccolta di brani prodotta da Sony. Martedì, infine, chiuderemo con la sfilata di carri e gruppi mascherati, vi aspettiamo quindi a Naso con il più bel Carnevale dei Nebrodi, perché da noi il divertimento è sempre gratis”.