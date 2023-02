Sinagra si conferma “paese degli innamorati” con l’iniziativa Pro Loco dedicata a San Valentino

Sinagra, con le sue minuscole finestrelle a forma di cuore, si conferma “paese degli innamorati”, grazie all’iniziativa dell’associazione Pro Loco Sinagra messa in campo in occasione della festa di San Valentino, con la seconda edizione della passeggiata romantica “Ricordi….frammenti di vita sinagrese, alla riscoperta delle storie d’amore”.

Nel primo pomeriggio del 14 febbraio scorso, passeggiando mano nella mano, il gruppo di partecipanti è partito da P.zza San Teodoro, soffermandosi sotto le piccole finestre a forma di cuore, che hanno fatto da sfondo alla lettura di storie d’amore del posto e per gli scatti fotografici. Il poeta Domenico Orifici ha letto la sua poesia in dialetto siciliano “Littira alla zita”i, con la quale ha vinto un premio letterario internazionale di poesia classificandosi al terzo posto. La seconda tappa è stata fatta nei pressi della “Casa museo privata a Putia di Lidda”, dove Daniele Sardo Infirri e Goria Russo hanno letto due lettere d’amore scambiate tra i due innamorati Lea Radici (Lidda) e Carlo Spanò; i partecipanti hanno potuto anche visitare il museo dedicato alla signora Lea. Si è poi proseguito con altre storie d’amore: quella dei coniugi Elena e Donato Modugno, letta dal vice sindaco Guglielmo La Cava; la messa in scena, a cura di Ina Franchina e Franco Orifici Franco di un’altra bella poesia del poeta Domenico Orifici; e la lettura della poesia dedicata a Sinagra dalla giornalista Letizia Cuzzola ed interpretata da Lina Santangelo. Poi la storia della “fujutina di Michele Mola e Rosaria Di Vincenzo e la storia del matrimonio di Michele Mola e Joanna, lette dalla giornalista Giuseppina Laquidara, che ha omaggiato il suo comune d’origine Sant’Angelo di Brolo recitando “U Cuttigghiu” scritto dalla poetessa Saitta.

E’ seguito l’emozionante racconto emozionante della storia d’amore di Lina e Saro, a cura di Lina Santangelo, che ha letto anche le lettere relative alla storia d’amore tra Maria Fogliani e Nino Letizia, tratte dal libro “Come d’incanto…” scritto dallo stesso Nino Letizia. La passeggiata è stata accompagnata da Gianfranco Codraro e Franco Nania che hanno cantato e recitato altre poesie in dialetto siciliano. Tappa finale del circuito nuovamente la piazza, dove è stata interpretata la poesia Ave o Maria, da Giuseppina Laquidara.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco ha dato l’occasione alle coppie che hanno partecipato di trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della scoperta degli angoli più suggestivi di Sinagra, tra i vicoli del centro storico, antichi portali e racconti d’amore: la tecnica dello “storytelling” è servita a celebrare l’amore dalla coppia, ripercorrendo quello tra gli innamorati sinagresi di un tempo, e quello per la propria terra, per il suo patrimonio artistico, storico e culturale. Soddisfatta la Presidente della Pro Loco Vincenza Mola per la riuscita della manifestazione.