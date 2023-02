Gioiosa Marea: dove il Carnevale è storia

Non è una leggenda metropolitana, ma è pura verità. Molti a Gioiosa Marea prendono le ferie a Carnevale, perché proprio in questo periodo sussiste la spensieratezza, il divertimento, i ricordi, la voglia di esserci in ogni modo, con ogni mezzo.

Il Carnevale non è una manifestazione, a Gioiosa Marea è storia, come sono storia i balli nei circoli, le sfilate della Racchia e del Murgo, gli inviti al ballo scritti a mano su carta pergamena, i balli spontanei nelle case dove la gente girava, mangiando e bevendo ciò che le famiglie mettevano a disposizione. E poi ancora le sfilate dei carri e dei gruppi, un paese in festa. Questa è storia.