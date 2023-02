Brolo – Una pianta di melograno nella giornata mondiale contro il cancro infantile

Ieri in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, in collaborazione con l’Associazione Ibiscus, è stata collocata presso la Villetta di via Principi Lancia una pianta di melograno

Insieme possiamo fare la differenza!

Questo gesto simbolico rappresenta la solidarietà e il sostegno ai bambini che lottano contro il cancro e alle loro famiglie.

Il 15 febbraio ricorre la XXII Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, promossa insieme all’Organizzazione Mondiale della Salute da “Childhood Cancer International – CCI” e patrocinata da AIEOP.In questa giornata in tutto il mondo sono promosse iniziative di sensibilizzazione pubblica sul cancro pediatrico, che rappresenta la prima causa di mortalità infantile per malattia non trasmissibile dopo il primo anno di vita.

In occasione della XXII Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, il Senato della Repubblica ha ospitato il convegno “Un impegno per l’oncologia pediatrica – Diritti ed esigenze dei pazienti durante e dopo le cure”, promosso dalla FIAGOP – Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica, in collaborazione con AIEOP – Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica. L’incontro mira ad approfondire in apposite sezioni dedicate sia i fondamentali aspetti medico scientifici dei tumori pediatrici, quelli connessi all’organizzazione della sanità, sia gli aspetti psico-sociali, Questi temi saranno trattati attraverso i contributi degli oncologi pediatri che fanno riferimento ai centri di cura presenti sul territorio nazionale, e di rappresentanti delle associazioni che fanno parte di FIAGOP, che porteranno all’attenzione della platea dei parlamentari e delle istituzioni i punti di forza, le criticità dell’ematoncologia pediatrica italiana, così come le aspettative dei pazienti, dei guariti e delle loro famiglie.

L’associazione Ibiscus, aderente a, insieme alle altre 30 associazioni di genitori che ne fanno parte, sostiene ed agevola il vissuto dell’intero nucleo familiare perché nessuno si senta solo nel percorso di malattia, offrendo ospitalità gratuita nella propria Casa di Accoglienza e sostenendo il Reparto di Onco-ematologia Pediatrica di Catania, con personale altamente professionalizzato e con la collaborazione di tantissimi volontari.

Anche a Brolo, si è dato vita ad una partecipata manifestazione, attraverso la piantumazione di un melograno presso la Villa Comunale in Via Principi Lancia.

Gaspare Bertino è stato tra i promotori e organizzatori dell’evento.