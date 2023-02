Sant’Agata Militello, convegno Lions Club “Dopo di Noi, disabilità, alzheimer e amministratore di sostegno”

Grande successo e partecipazione al Castello Gallego per il convegno “Dopo di Noi, Alzheimer e Amministratore di Sostegno”, sotto l’egida dei Lions Club di Sant’Agata Militello, Mistretta -Nebrodi e Capo d’ Orlando, col patrocinio del comune di Sant’Agata di Militello, che ha ospitato l’incontro.

In una sala gremita di gente i soci Lions intervenuti accomunati dal liet -motiv promulgato dal loro fondatore “We serve”, “Noi insieme per servire”, hanno affrontato il tema del “Dopo di Noi, Disabilità, Alzheimer e Amministratore di Sostegno” . Dopo gli Indirizzi di saluto del Dott. Bruno Mancuso, Sindaco di Sant’Agata di Militello, Dott. Umberto Musarra, Presidente Lions Club di Sant’Agata di Militello, della Dott.ssa Angela Portale, Presidente Lions Club di Capo d’Orlando, del Dott. Mario Salamone, Presidente Lions Club di Mistretta-Nebrodi, del Dott. Antonino Cardaci, Delegato Distrettuale del Tema di Studio Nazionale, della Prof.ssa Elena Franzone, Presidente di Zona 10 e del Dott. Salvatore Ravida, Presidente della IV Circoscrizione il convegno ha avuto inizio. L’evento è stato magistralmente introdotto e moderato dal Dott. Salvatore D’Angelo, dirigente medico, psichiatra del dipartimento Salute Mentale dell’ospedale di Sant’Agata Militello e referente ” Area Orientale ” del tema oggetto di studio nazionale.

” Il service “dopo di noi, disabilità, Alzheimer ed amministratore di sostegno, pone l’attenzione – afferma il referente D’ Angelo- su una serie di interrogativi che possono riguardare diverse famiglie che si trovano ad affrontare situazioni sicuramente non facili, cercando di dare rilevanza alle forti problematiche che riguardano la vita delle persone con disabilita grave, dopo la scomparsa dei genitori o dei familiari. Tante famiglie si pongono l’interrogativo di ciò che sarà domani, il dopo di noi, per i propri cari, affetti da gravi disabilità, ma anche del futuro di tutte le persone che trovandosi in uno stato di fragilità, sono impossibilitato a tutelare da solo i propri diritti.”

Ed ancora ha sottolineato lo psichiatra D’ Angelo del Lions Club di Sant’Agata: “La tutela delle persone con disabilità rappresenta una forte esigenza sociale è importante avere strumenti idonei a garantire alle persone con disabilità per tutta la durata della vita, un’assistenza non solo morale, ma anche materiale, rispettosa della sua dignità”.

Il legislatore con un apposita legge nota come “dopo di noi” istituito la figura dell’amministrazione di sostegno, con la finalità di tutelare le persone prive in tutto o in parte di capacità di agire o di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Proteggere il futuro delle persone con disabilità è un diritto ma è soprattutto un dovere di noi tutti e l’amministratore di sostegno riveste un ruolo giuridico fondamentale di garanzia per il loro progetto di vita.

Queste tematiche sono state enucleate dagli illustri relatori presenti ed in particolare dall’ Avv. Giuseppina Siracusa, Delegato Distrettuale del “Laboratorio Arti Musive “PDG Fulci Ing. Cesare” per soggetti autistici”,intervenuta su “La Figura dell’Amministratore di Sostegno: tra diritto e solidarietà”, dalla Dott.ssa Anna Zampino, Dirigente Psicologa ASP Messina. Responsabile Scientifico Fondazione Villaggio della Speranza “Percorsi di Costruzione nel Durante e Dopo di Noi” , dalla Dott.ssa Sara Condipodero: Assistente Sociale Specialista – DSM di Sant’Agata di Militello, intervenuta sulla “Tutela e Prevenzione dei soggetti piu fragili”. Le conclusioni del prestigioso evento sono state affidate all’ Avv. Mariella Sciammetta, Past Presidente del Consiglio dei Governatori Lions Italia . L’Ing. Rino Scurria, membro del direttivo del Lions Club di Sant’Agata durante il convegno ha declamato i versi di una poesia da lui scritta.