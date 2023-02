Montagnareale – I funerali di Francesca. Lacrime e commozione in ricordo di una ragazza amata e benvoluta – VIDEO

Ieri la salma di Francesca Di Dio, la ragazza trovata morta in una casa di Thornaby in Inghilterra, uccisa, insieme al fidanzato Nino Calabrò, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre dello scorso anno, è arrivata a Montagnareale; prima di essere portata in Chiesa Madre dove è stata allestita la camera ardente, è stato fatto un passaggio simbolico sotto il balcone di casa. Poi una preghiera comunitaria.

Oggi è stato proclamato il lutto cittadino nel pomeriggio il vescovo di Patti monsignor Guglielmo Giombanco ha officiato i funerali. All’uscita dalla chiesa tanti palloncini bianchi sono volati verso il cielo.