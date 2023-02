Barcellona P.G. – E’ online il nuovo brano del cantautore Vincenzo Pantè: “Ho voglia di te”

E’ online il nuovo brano del cantautore, chitarrista, tastierista autodidatta Barcellonese, Vincenzo Pantè. Il nuovo singolo si intitola: “ho voglia di te”, ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Vincenzo è un ragazzo di 27 anni, la passione per musica nasce all’età di 14 anni, quando la nonna regalò ai fratellini delle chitarre da battaglia, che non usufruiranno di tali strumenti musicali, da qui Vincenzo inizia a provare i primi suoi accordi e a suonare e canticchiare la sua canzone preferita. Dopo qualche tempo arriva la spinta della nonna a incoraggiare il giovane adolescente sulla strada della musica, nascendo cosi nel giovane una sfida se non una promessa per la nonna, iniziando a scrivere e comporre le prime canzoni.

L’ultimo singolo prende il titolo: “ho voglia di te”, e tratta un tema molto profondo, parlando dello stato d’animo di chi si sente abbandonato in mezzo al buio, proprio da quella stessa persona che poteva riaccenderla negli occhi e nell’anima.

Angela Serena Lo Conti