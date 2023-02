Messina, vandalizzato il parcheggio “Mercato Zaera”. Area chiusa dalle 20.30 di oggi per ripristino

Sarà chiuso a partire dalle 20:30 di questa sera il parcheggio del Mercato Zaera a Messina. La misura si è resa necessaria per permettere la messa in sicurezza della struttura dopo gli atti vandalici che ha subito nelle scorse ore. Come rende noto l’ATM “alcuni ignoti si sono infatti introdotti durante la notte nella struttura e hanno svuotato gli estintori, sporcando e rendendo ovviamente inutilizzabili i presidi in caso di incendio.

“Siamo basiti da tanta inciviltà – dichiara il presidente di ATM, Giuseppe Campagna – il parcheggio è stato aperto al pubblico da pochi mesi e da subito si è rivelato una valvola di sfogo fondamentale per il traffico della zona. La struttura infatti è molto utilizzata sia dagli utenti del mercato che dai cittadini che si recano negli esercizi commerciali della zona. Proprio per questo avevamo previsto di lasciarlo fruibile h24, ma visto quanto accaduto si dovrà pensare a una riorganizzazione della gestione del parcheggio per evitare nuovi atti del genere”.