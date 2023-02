Sant’Agata Militello, IX Maratonina Nebrodi: podio per il catanese Mangano e la ceca Pastorová

Un successo di sport e partecipazione baciato dal sole di ieri, domenica 12 febbraio, per la IX edizione della “Maratonina dei Nebrodi a Sant’Agata di Militello, che ha aperto l’edizione numero 21 del Grand Prix regionale di mezze maratone.

Oltre 500 atleti giunti da ogni parte della Sicilia e anche da altre regioni, per la gara organizzata dall’Atletica Nebrodi, guidata dal presidente Biagio Naso, che anno dopo anno consolida la capacità di realizzare in modo impeccabile uno degli venti sportivi più importanti per il territorio, con la collaborazione di volontari, amministrazione comunale e forze dell’ordine. Nell’ambito dello stesso evento si è svolto anche il memorial dedicato al Finanziere Maurizio Gorgone, Vittima del Dovere. Tre i giri del percorso che da piazza Crispi porta i podisti sul lungomare, passando per Via Nazionale per fare ritorno verso il centro cittadino.

A vincere la gara sono stati per la categoria uomini Francesco Mangano (Monti Rossi Nicolosi) che ha chiuso sollevando le braccia in segno di vittoria con l’ottimo tempo di 1h17’02 e la ceca Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava). Seconda posto per il calabrese Luigi Imbrogno (Cosenza K42) e terzo posto per Pietro Paladino (Team Francesco Ingargiola).

Duello sportivo sul fronte femminile tra la ceca Pastorová, detentrice del record del mondo nella 100 km della categoria SM45 e la peruviana Nadine De La Cruz (GS Il Fiorino), vinto alla distanza e con una decisiva progressione nell’ultimo giro, dall’atleta della Repubblica Ceca giunta sul traguardo con il tempo di 1h21’19. Terza con un’ottima la sua gara e sotto i 90 minuti Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) già due volte vincitrice a Sant’Agata di Militello, in 1h29’30. Francesco Mangano e Maria Grazia Bilello sono i primi ad indossare in questa stagione la maglia Oro, della speciale classifica che somma tutti i tempi delle otto maratonine in circuito.

Per quanto riguarda la classifica del Memorial Finanziere Maurizio Gorgone- Vittima del Dovere, riservata alle Forze Armate, primo posto a Luigi Imbrogno dei Vigili del Fuoco, al secondo Franco Furnari (Forze Armate), terzo Antonino Bellinvia Ispettore della Guardia di Finanza della Tenenza di Patti.

Durante il percorso hanno garantito la sicurezza degli atleti: Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, e i Rangers International OdV con 25 unità – delegazioni di Gioiosa Marea, San Salvatore di Fitalia, Brolo, Ucria, Sinagra, Motta d’Affermo, Piraino e Castell’Umberto – coordinate dalla Delegazione Rangers International OdV di Galati Mamertino e la supervisione della Sezione di Messina Capo Sezione Vincenzo Calamunci.