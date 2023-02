Calcio – Sant’Agata senza ostacoli, Igea stoppata

Continua la risalita dell’Acr Messina. Ieri, in terra campana, i biancoscudati hanno battuto la Gelbison, ma ora non possono certo crogiolarsi sugli allori, perché già domenica prossima, in casa, c’è un’altra partita da vincere e cioè contro la Fidelis Andria, fanalino di coda. In serie D continua a stupire il Città di Sant’Agata che ha violato il campo di San Luca con il risultato classico e per effetto dei risultati maturati nella 23° giornata i tirrenici hanno consolidato il terzo posto, staccando il Lamezia Terme sconfitto dal Santa Maria Cilento. La distanza dal secondo posto è di 4 punti e i ragazzi di mister Vanzetto devono approfittarne già domenica, quando affronteranno in casa il Licata, mentre il Locri giocherà sempre in casa, ma contro il Catania. Tutto immutato in eccellenza alla luce dell’esito delle partite della 21° giornata; l’Igea è stata fermata in casa dal Comiso, anche Siracusa e Taormina si sono divise la posta, il colpaccio lo ha fatto la Jonica a Modica. Il derby tra Nebros e Milazzo è stato vinto dai primi, mentre la RoccaAquedolcese è andata sotto fuori casa contro il Real Siracusa Belvedere. In promozione, girone B, c’era tanta attesa per il derby tra San Fratello e Gioiosa e quest’ultima è stata corsara, distanziando i nebroidei ed il Villarosa, sconfitto in casa dal Geraci. Nel derby tutto nebroideo, la Castelluccese ha battuto il Mistretta, tonfo casalingo del Falcone contro il Lascari, corsara la Santangiolese sul terreno della Casteldaccia. Nel girone C Atletico Messina batte Nuova Azzurra Fenice 3 a 2, Pro Mende batte Calatabiano 2 a 1, Messana batte Aci Sant’Antonio 2 a 0 e Sant’Alessio batte Valle del Mela 1 a 0. In prima categoria girone C il Rosmarino ha travolto il Petralia Sottana 5 a 0, ma l’Aluntina non ha mollato vincendo 1 a 0 contro il Castellana. Per il resto Petralia soprana batte Orlandina 4 a 1, Futura e Nasitana 2 a 2 e Real Casale batte Tortorici 3 a 1. Nel girone D a Monforte San Giorgio Orsa batte Monforte 1 a 0, a Sinagra Folgore Milazzo batte Sinagra 3 a 2, Lipari e Torregrotta 2 a 2, a Castroreale Nuova Rinascita batte Aquila 2 a 1 – risultato che ha consentito ai ragazzi di mister Spinella l’aggancio al primo posto in comunione proprio con l’Aquila, poi Galati batte Stefano Catania 5 a 0, Comprensorio del Tindari batte Sfarandina 3 A 0, Rodì Milici e Melas 1 a 1. In seconda categoria girone C Rometta Marea batte Fitalese 4 a 0, Don Peppino Cutropia batte Pollina 2 a 0, Real Rocchenere batte Nuova Peloro 1 a 0, Alcara e Ficarra 2 a 2, Pettineo batte Provinciale 4 a 0, Juvenilia batte Terme Vigliatore 2 a 1. Infine i risultati della terza categoria girone unico di Barcellona Pozzo di Gotto: Oliveri batte Sant’Antonino 4 a 1, Mamertina e Tonnarella 3 a 3, Stefanese batte Mirto 2 a 1, Castell’Umberto batte Caronia 3 a 2 e Fondachelli e Tusa 0 a 0.