Barcellona Pozzo di Gotto: fino a quando l’ospedale rimarrà “Covid Hospital”?

Perché l’ospedale “Cutroni-Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto è l’unico “Covid Hospital” in Sicilia? C’è un cronoprogramma perché venga convertito in ospedale ordinario, con la riapertura del pronto soccorso e di tutti i reparti? Di questo si parlerà il 17 febbraio prossimo, alle ore 19.00, a Palazzo Longano, nel corso del consiglio comunale dedicato al question time.

L’argomento dell’ospedale è l’oggetto di un’interrogazione presentata dai consiglieri del gruppo consiliare “Città Aperta” Gabriele Sidoti, Raffaella Campo ed Antonio Mamì, in cui è stata evidenziato come il 2 dicembre dello scorso anno sia stata organizzata una manifestazione a difesa dell’ospedale; in quell’occasione fu ribadito a più riprese che sarebbe stato abrogato lo status di “Covid Hospital”, riaperto subito il pronto soccorso e riattivare i vari reparti. Il sindaco Pinuccio Calabrò aveva assicurato che avrebbe presentato tutto questo alla Regione, ma nulla di quanto denunciato è stato fatto fino ad adesso. I consiglieri hanno chiesto anche di sapere a che punto sia l’iter di approvazione della pianta organica e se Calabrò ha incontrato i vertici della Regione.

Sulla situazione di stallo in cui versa il nosocomio del Longano è intervenuto anche il deputato regionale di FdI Pino Galluzzo: “Visto che a distanza di un mese e mezzo dagli impegni annunciati dall’assessore regionale alla sanità Giovanna Volo non si conoscono le iniziative per l’ospedale, ritengo opportuno rivolgermi al Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, perché si faccia carico di una situazione che ha oltrepassato ormai ogni limite.”

Dall’ospedale al parco “Sport e Salute” nel quartiere Nasari, inaugurato l’11 Novembre 2022; in quella sede, hanno scritto ancora i tre consiglieri Sidoti, Campo e Mamì, si disse che nei fine settimana si sarebbero organizzate attività sportive per i ragazzi. Nel parco però manca ancora l’illuminazione e versa già in stato di abbandono. Non sembra sia stata organizzata alcuna attività o se c’è stata non è stata fatta alcuna pubblicità. Ultimo punto del question time una terza interrogazione del consigliere Sebastiano Miano del gruppo “Fratelli d’Italia” sulle criticità e messa in sicurezza del manto stradale cittadino.