Barcellona Pozzo di Gotto, appalto per la realizzazione della strada che collega via Camarda a via Ugo Sant’Onofrio: “La ditta c’è, il contratto no!”

Da oltre 10 mesi non si riesce a firmare il contratto per dare l’avvio ai lavori di realizzazione della strada che collega la via Camarda alla via Ugo Sant’Onofrio, strada di collegamento fondamentale per la viabilità della città di Barcellona Pozzo di Gotto e per il decongestionamento della via Marconi.

Dopo la questione dell’acqua, il consigliere comunale Tommaso Pino rilancia sulla viabilità cittadina e sul fatto che la determina di aggiudicazione della gara, che individua la ditta che dovrà andare ad eseguire i lavori, porta la data dell’8 aprile 2022!

“Da allora ad oggi l’amministrazione non ha proceduto alla stipula del contratto senza nessuna giustificazione, a differenza di quanto dichiarato erroneamente dal Sindaco nell’interrogazione datata 18 ottobre dove lo stesso accusava un altro ente di essere responsabile del ritardo accumulato. In realtà, alla data dell’8 aprile 2022 il comune di Barcellona era in possesso di tutta la documentazione – in corso di validità – necessaria (incluso l’art.80 del codice degli appalti) per procedere alla stipula del contratto e quindi, conseguentemente, per dare l’avvio ai lavori di realizzazione della nuova arteria stradale.”

Pino rilancia le sue accuse all’esecutivo evidenziando come oggi la città, grazie al finanziamento ottenuto dall’amministrazione Nania e all’impegno dell’ amministrazione Materia, avrebbe già potuto usufruire di questa importante strada ed invece si ritrova ancora in una situazione di stallo totale.

“Purtroppo, dispiace constatare come il Sindaco, anche in qualità di assessore ai lavori pubblici, ha concluso Pino, si trovi molto spesso impreparato ad affrontare qualsiasi argomento e come a pagarne le conseguenze siano unicamente i cittadini e la nostra splendida città.”