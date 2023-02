Prima Categoria girone C: Il Rosmarino affronta l’ostacolo Petralia Sottana

E’ quasi in dirittura d’arrivo il campionato del Rosmarino, impegnato in prima categoria girone C. Domani affronta in casa il Petralia Sottana, per dare un’ulteriore spinta ed arrivare al salto diretto in promozione. Il Rosmarino, quasi come il Catania in serie D, sta facendo un campionato a se, tallonato, seppur a distanza, dall’Aluntina che sta facendo comunque un campionato altrettanto straordinario. La classifica al momento dice Rosmarino 46 e Aluntina 38, quest’ultima se la vedrà sul proprio campo con il Castellana. Per il Rosmarino l’obiettivo è chiudere i conti e poi programmare il futuro.

(Foto dal sito tuttocampo.it)