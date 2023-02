Duplice omicidio e suicidio a Riposto. Si cerca il movente. Comunità sotto shock

A Riposto, nel catanese, c’è dolore e sgomento per il duplice omicidio di due donne avvenuto questa mattina. Un dramma nel dramma, con il presunto killer, Salvatore La Motta, 63 anni, che si è sparato un colpo di pistola di fronte ai Carabinieri della locale stazione che gli chiedevano di mettere giù l’arma, subito dopo i delitti.

Un uomo che stava scontando l’ergastolo e a cui era stato concesso il beneficio della semilibertà, per lavorare fuori dal carcere e rientrare di sera. Una condanna per omicidio e un fratello ritenuto esponente di spicco del clan Santapaola-Ercolano, secondo l’agenzia AGI e che era in permesso premio di una settimana ed oggi era l’ultimo giorno.

Pare volesse costituirsi dopo aver sparato alle due donne, ma non è ancora chiaro cosa possa averlo spinto ad ucciderle.