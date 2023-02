Calcio serie D: Città di Sant’Agata, la forza della tranquillità

Il città di Sant’Agata ha già raggiunto il suo primo obiettivo stagionale, la quota salvezza. Ora viene il bello, perché c’è la possibilità di fare i play off come lo scorso anno. La squadra di mister Vanzetto ha 39 punti, terza con il Lametia Terme e domani gioca contro il San Luca che di punti ne ha 24. Anche il Lamezia gioca in campo esterno contro il Santa Maria Cilento. Sopra di loro il Locri, anch’esso impegnato in campo esterno contro la Vibonese. In testa alla classifica il Catania che fa storia a se. A questo punto, escludendo gli etnei e visto che è stata raggiunta la quota della tranquillità si va avanti.