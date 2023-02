Terme Vigliatore – Grande festa per il carnevale Termese nei giorni 19 e 21 febbraio

Tutto pronto per la sfilata del Carnevale di Terme Vigliatore, organizzata e patrocinata dall’amministrazione comunale.

La manifestazione si terrà domenica 19 e martedì 21 febbraio e vedrà la partecipazione dei carri allegorici e dei gruppi in maschera.

Per entrambi i giorni si prevede:

-Ore 15:00 – Raduno dei carri allegorici e dei gruppi in maschera presso l’area parcheggio dei campo sportivo, per poi proseguire presso la Via G. Verdi e Via maceo.

-Ore 16:00 – Si preannuncia arrivo in Via Don Luigi Sturzo. Le Vie coinvolte saranno: Via Don Luigi Sturzo, Via 1° Maggio, Via IV Novembre – Via Giorgio La Pira, Via 25 Aprile.

-Ore 20:00 – DJ set in Piazza Municipio.

Infine martedì, al termine della manifestazione, verranno consegnati le targhe ai carri.

Angela Serena Lo Conti