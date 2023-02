Sant’Agata Militello, domenica 12 febbraio tornano la “Maratonina dei Nebrodi” e il“Memorial finanziere Maurizio Gorgone”

Domenica 12 Febbraio a Sant’Agata di Militello si correrà la prima gara del Grand Prix Regionale di Maratonine Siciliane 2023.

La manifestazione podistica, organizzata dalla locale associazione Sportiva Atletica Nebrodi griffata “San Lorenzo Confezioni”, ha il Patrocinio del Comune di Sant’Agata di Militello ed è giunta alla sua nona edizione.

Si corre in un circuito di 7 km, ricavato all’interno della Città, da ripetersi per 3 volte. Con il lento ritorno alla normalità, dopo il periodo pandemico, i numeri dei partecipanti incominciano a farsi interessanti. Oltre 500 gli Atleti che correranno i canonici 21,097Km della Maratonina dei Nebrodi, provenienti da ogni parte della Sicilia a rappresentare tutte le 9 province, ma ci saranno anche diverse rappresentanze dalla vicina Calabria, dalla Campania, dalla Toscana, dalla Lombardia e dalla Valle D’Aosta.

Presenze straniere dal Perù e dalla Repubblica Ceca.

Non saranno della gara i due vincitori dello scorso anno il Marocchino Boumalik Abdelkrim e l’Ucraina Nadiya Sukharyna, ma se in campo maschile molto incerto sarà il pronostico, visto che saranno in parecchi a darsi battaglia per vincere la gara, sul versante femminile il rischio concreto che la gara possa parlare ancora straniero c’è! infatti a giocarsi la vittoria saranno l’atleta della Repubblica Ceca Petra Pastorova e la Peruviana, italiana d’adozione, Luz Nadine De La Cruz Aguirre già vincitrice della Maratonina dei Nebrodi 2019. Outsider Maria Grazia Bilello anche Lei vincitrice della Maratonina dei Nebrodi nel 2014 e nel 2020.

Non si escludono colpi di scena imprevisti e si prospetta una gara di alto livello in tutte le direzioni.

Ai due vincitori verrà consegnata la Coppa “Principi Gallego” Città di Sant’Agata di Militello. Inoltre ci sarà la gara nella gara con il memoriale “Finanziere Maurizio Gorgone, Vittima del Dovere”. Per gli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che all’atto dell’iscrizione avranno indicato grado e reparto di appartenenza, verrà stilata una speciale classifica e i primi tre, maschili e femminili, verranno premiati con le Coppe “Finanziere Maurizio Gorgone, Vittima del Dovere” donate dall’amministrazione del Comune di Torrenova.