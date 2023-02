Neve sui Nebrodi: a Floresta amministrazione e volontari a lavoro per dare assistenza ai cittadini

Continuano le attività di sgombro della neve nelle vie interne di Floresta. Per tutta la giornata di oggi, infatti, sono state in azione tre pale gommate del Comune, un mezzo della Provincia e i numerosi mezzi dell’ANAS, con il personale attivamente impegnato a garantire la viabilità sulla Statale 116. Salvo qualche rallentamento infatti, la strada è sempre stata aperta al transito con il personale ANAS impegnato anche nel soccorso ai tanti automobilisti rimasti bloccati.

Nella cittadina nebroidea attiva anche l’associazione “Nebrodi Off Road”, che anche oggi, guidata dal Presidente Santo Scaffidi e dal Vice Fernando Lopis con diversi volontari, ha fronteggiato l’emergenza aiutando i dipendenti comunali a liberare le porte delle persone ostruite dai cumuli di neve o a soccorrere gente rimasta bloccata con l’auto

A Cesarò, a partire dalla serata di ieri è arrivato qualche fiocco di neve. Scuole chiuse anche per la giornata di oggi, mentre in mattinata è stato attivato il C.O.C. Anche a San Teodoro scuole chiuse. Attivati tre numeri di cellulare per emergenze legate alle condizioni meteorologiche e dare assistenza a persone anziane, malate e bisognose, per il ritiro di medicine e generi di prima necessità. A Mistretta, invece, non ha nevicato; oggi le lezioni si sono svolte regolarmente.