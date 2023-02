Marco e Francesco DJ sulla Costa Crociere al largo di Sanremo. I due siciliani protagonisti alla consolle

C’è un po’ di Sicilia anche a Sanremo. Brolo e Capo d’Orlando presenti in Liguria grazie a Marco Bruno e Francesco “Kiko” Causerano, amici, cugini e dj.

Marco e Kiko hanno animato le consolle delle discoteche a bordo della “Smeralda”, la grande nave della compagnia “Costa Crociere”, situata in rada di fronte a Sanremo, illuminata per le grandi occasioni e con a bordo ospiti ogni sera diversi.

Una crociera-evento esclusiva, dedicata a una selezione di clienti iscritti al C|Club, il loyalty club della compagnia. Qui ad animare pomeriggi e le serate due ragazzi dei Nebrodi, con tanta passione, esperienza e talento.

In queste sere hanno fatto ballare con le loro scalette i croceristi sulla nave ed anche Angelo Pintus, Iginio Massari, Bruno Barbieri, Mara Maionchi e tanti altri VIP, tra gli ospiti del salotto sanremese organizzato a bordo.

I due giovani professionisti delle consolle avevano già maturato altre esperienze su queste navi di crociera. Ma respirare l’avventura del jet-set è qualcosa di unico.

“Per me e Kiko è stato un piacere essere chiamati per lavorare a questo tipo di evento, – dice Marco Bruno – è un tipo di crociera completamente diversa rispetto a quelle in cui siamo abituati a lavorare. Tante attività, celebrità a bordo, non solo nel campo musicale, ma anche nel campo della cucina come Iginio Massari, Bruno Barbieri.

E’ una crociera impegnativa, siamo stanchi perché il carico di lavoro è enorme, però la gente ha risposto bene alle attività proposte. Abbiamo organizzato una Silent Night, una Glamour Night, una serata dedicata interamente alle canzoni portate in gara a Sanremo nel corso degli anni, per non parlare della musica rock e della musica anni ’90.

E’ stata un’esperienza unica: suonare con personalità come Salmo, Guè Pequeno, Fedez, non capita tutti i giorni. Siamo davvero entusiasti.”