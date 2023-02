Giammoro: Francesca, una vita spezzata troppo presto. Individuato il pirata della strada. Cordoglio e commozione

Stava attraversando la strada per rientrare a casa, in un normale giovedì di pioggia. Per Francesca Parisi però, la tragedia era dietro l’angolo. Un attimo e tutto era finito. La donna, 58 anni, è rimasta vittima di un’auto pirata, che sfrecciava a folle corsa lungo la vita Nazionale a Giammoro, frazione di Pace del Mela.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri. L’auto che l’ha investita, una Ford Fiesta con a bordo un uomo, a quanto si apprende, non si era neanche fermata per i soccorsi. L’uomo è stato rintracciato pochi minuti dopo dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Milazzo insieme a quelli di Pace del Mela, giunti prontamente sul posto. Si tratta di un residente di Gualtieri Sicaminò, che è stato fermato e portato in caserma. Sarà interrogato e su di lui verranno eseguite delle analisi per capire se abbia assunto qualche sostanza, prima di mettersi alla guida.

Francesca è deceduta nel corso del tragitto in ospedale. Troppo forte l’impatto con l’auto. E’ arrivata al Fogliani priva di vita, nonostante i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari.

Francesca era sposata con un agente della polizia municipale di Santa Lucia del Mela, abitava a Giammoro, dove lavorava in un‘agenzia di vigilanza.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social network, per una notizia che lascia sgomenti. Un dolore che ha attraversato tutta la Valle del Mela. L’ennesima vittima dell’alta velocità. Il Sindaco di Pace del Mela Mario La Malfa ha disposto il lutto cittadino per il giorno dei funerali.