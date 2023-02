Calcio, promozione: domani derby tra San Fratello e Polisportiva Gioiosa. L’intervista a Delfio Calabrese

Un derby ad alta tensione, non solo perché si cimenteranno due squadre messinesi, ma perché in ballo ci sono punti pesanti. Domani, ore 14.30, al “Fresina” di Sant’Agata Militello, c’è l’anticipo della 19° giornata del campionato di promozione girone B San Fratello-Polisportiva Gioiosa. Il San Fratello ha 17 punti, la Polisportiva Gioiosa 20. Vincere per la squadra nebroidea significherebbe aggancio e posizione più tranquilla in classifica, lo stesso vale per gli ospiti. la nostra intervista a Delfio Calabrese, attaccante del San Fratello