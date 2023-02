San Filippo del Mela: Tavola rotonda sui lavori che si stanno eseguendo per la realizzazione del nuovo Altare della Chiesa Santi Filippo e Giacomo

Venerdì 3 marzo, alla presenza dell’Arcivescovo Giovanni Accolla, si svolgerà nella Chiesa Santi Filippo e Giacomo, di San Filippo del Mela, la dedicazione del nuovo Altare e la Benedizione del nuovo Ambone.

Un momento importante per il comune tirrenico e per questo Padre Nunzio Triglia, reggente della Parrocchia, ha invitato i cittadini ad una tavola rotonda per spiegare i lavori che si stanno eseguendo in questi giorni.

Dopo i saluti di Padre Nunzio Triglia e un intermezzo musicale del chitarrista Antonio Andaloro è stato Padre Massimo Cucinotta, direttore dell’ufficio liturgico diocesano di Messina, a spiegare l’importanza e la funzione dell’Altare.

Alla tavola rotonda era presente l’architetto Antonia Teatino che ha curato e donato il progetto del nuovo altare. Con la visione di alcune slide ha spiegato come è nato il progetto e il materiale usato.

Durante il percorso di avvicinamento alla benedizione del nuovo Altare si svolgerà, giovedì 23 febbraio, l’Adorazione Eucaristica alla presenza delle Reliquie di S.Eustochia Calafato e Santa Annibale di Francia, entrambi di Messina, che verranno poste sotto il nuovo Altare.

C’è tanta curiosità attorno a questo avvenimento voluto ancora una volta da Padre Nunzio Triglia che in sinergia con la Diocesi e il contributo dei cittadini donerà alla comunità filippese un nuovo Altare.