Miss Reginetta fa tappa a Mirabella Imbaccari – Ct

Il plotone della bellezza dei concorsi “Miss Reginetta d’Italia” e “Miss Reginetta Over” saranno di scena nel prestigioso ristorante Paradise di Mirabella Imbaccari il 25 febbraio 2023. La città del tombolo e della Miss Reginetta Voda Italia 2022, Maria Grazia Ferro, ospiterà la 7^ selezione per la Sicilia Orientale sotto l’attenta organizzazione di Nuccia Sottile che sta lavorando alacremente per proporre ancora una volta un evento di qualità.

I Concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over sono organizzati a livello nazionale dalla New Meta Event e sono presenti in tutte le regioni con tantissimi talent che promuovono con serietà la bellezza e la preparazione delle donne italiane.

Negli anni sono stati tanti gli ospiti del mondo dello spettacolo che hanno partecipato all’evento, da Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko, Max Cavallari, Pamela Prati, Peppe Convertini, Adua Del Vescovo, Daniel Nilsson, Giulia Salemi, Pierpaolo Petrelli, Sofia Bruscoli, Moreno, Paolo Migone, Sara Croce, Sandra Milo e tanti altri.

La selezione sarà presentata da Francesco Anania, presentatore ufficiale delle finali nazionali, ma anche del Reality TV “Queen Mood”, del Premio Internazionale Apoxiomeno, della finale nazionale “Una voce per l’Europa” e di tanti altri eventi.

Per l’occasione sarà presente Antenna del Mediterraneo che curerà uno speciale TV con interviste ed immagini dell’evento, mentre le fotografie saranno curate da Lorenzo Porretta.

Alla selezione possono partecipare le ragazze dai 14 ai 29 anni per Miss Reginetta d’Italia e dai 30 ai 60 anni per Miss Reginetta Over. Per iscriversi basta chiamare alla segreteria dell’ARF Spettacoli al 339 82 54 709 o direttamente nei siti ufficiali nella sezione iscrizione.

In gara ci saranno anche le Mascotte dagli 11 ai 13 anni.

Saranno anche tanti gli ospiti che allieteranno la serata, sicura la presenza della cantautrice Gabriella Bisignano che proporrà le sue ultime canzoni.

L’attesa è tanta e il plotone della bellezza è pronto a stupire ancora.