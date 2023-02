Gioiosa Marea, efficientamento energetico della pubblica illuminazione, aggiudicato il servizio di ingegneria e direzione dei lavori

Sarà l’ingegnere Francesco Casamento di Gioiosa Marea a redigere i servizi di ingegneria e direzione dei lavori per la riqualificazione per l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del territorio di Gioiosa Marea.

Il comune, per il resto, ha già bandito la gara d’appalto, dopo che, nel 2018 la società “Energia 2000 srl” ha avanzato una proposta di partenariato pubblico privato nella forma della finanza di progetto. Al comune di Gioiosa Marea è stato concesso dalla Regione un contributo di oltre un milione di euro a fronte di un costo complessivo dell’intervento di oltre 2.600.000,00 euro.

C’è un progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall’ingegnere Giuseppe Panassidi, per conto della società “Energia 2000 srl” e chi si aggiudicherà l’appalto dovrà corrispondere al comune, per i 20 anni di durata della concessione, un canone annuo massimo di oltre 176 mila euro.

Nel contempo il dipartimento regionale dell’energia ha già pubblicato la convenzione stipulata con il comune, per aver concesso il finanziamento utile a soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, tra i più corposi in provincia di Messina.

Grazie a questi fondi saranno sostituiti 2.299 pali di luce tradizionale con altrettanti pali a led, si procederà all’efficientamento di apparecchi a led esistenti con sistema di dimmeraggio, poi all’istallazione di un dispositivo che regola il flusso luminoso del singolo corpo lampada in funzione della viabilità stradale e di sistemi di telegestione, telecontrollo e dimmeraggio delle linee.