Sicilia Orientale, la protezione civile dirama allerta meteo per la giornata di domani 9 febbraio

La protezione civile regionale ha diramato allerta meteo per la giornata di domani giovedì 9 febbraio 2023. In particolare, secondo la cartografia diffusa dopo le 16:00 di oggi, si segnala rischio meteo idrogeologico ed idraulico in rosso (“allarme” secondo la dicitura tecnica), per la Sicilia Orientale, nel catanese, province di Ragusa e Siracusa e parte delle aree interne, compresa l’area ionica e parte del settore tirrenico della provincia di Messina, segnata, per il resto del territorio con il rischio “arancione” (“preallerta”).

Sulla Sicilia occidentale, invece, il rischio è segnato in “giallo”, ovvero a livello di attenzione.

Con una nota, diramata via social, il dipartimento annuncia che per la giornata di domani “persistono venti orientali da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte o tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse ed abbondanti specie sui settori centro-orientali. i rovesci saranno di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Nevicate al di sopra dei 500-700 m con apporti al suolo fino ad abbondanti”.

“Invitiamo pertanto la popolazione uscire di casa solo se strettamente necessario e di utilizzare tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare la propria incolumità, evitando di sostare presso corsi d’acqua o zone già in passato colpite da fenomeni alluvionali.” Si legge sulla pagina facebook del comune di Mazzarrà Sant’Andrea, dove “si sta procedendo a emanare ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale”.