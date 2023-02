Fidanzati uccisi in Inghilterra: rientreranno in Sicilia il 14 febbraio le salme di Nino e Francesca. Presto i funerali

Potrebbero essere celebrati mercoledì 15 febbraio, alle ore 15.30, presso la chiesa Maria Santissima delle Grazie a Montagnareale i funerali di Francesca Di Dio; saranno officiati dal vescovo di Patti monsignor Guglielmo Giombanco.

In quella giornata il comune di Montagnareale proclamerà il lutto cittadino. La salma della ragazza ventenne, che era residente nel centro collinare, arriverà all’aeroporto di Fontanarossa di Catania il prossimo 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, insieme a quella del fidanzato venticinquenne Nino Calabrò, i cui funerali saranno celebrati a Barcellona Pozzo di Gotto.

Nino Calabrò e Francesca Di Dio sono stati ritrovati morti il 21 dicembre dello scorso anno in Inghilterra, nella loro casa di Thornaby, nella contea dello Yorkshire. Il via libera al rientro delle salme in Italia era atteso da tempo ed è collegato alla prosecuzione delle indagini su quanto accaduto nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2022, quando si è verificata la tragedia, per la quale resta al momento indagata una persona, che pare abbia problemi psichici.

Nino Calabrò lavorava in Inghilterra come croupier e Francesca Di Dio, come faceva spesso, si recava in Inghilterra per stare con il fidanzato; in quest’ultima occasione avrebbero dovuto trascorrere insieme le festività natalizie.