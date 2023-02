Capo d’Orlando: progettazioni per il Castello Bastione ed un immobile di contrada Piscittina

Saranno destinate al Castello Bastione e ad un immobile di contrada Piscittina le risorse assegnate al comune di Capo d’Orlando – oltre 75 mila euro, per le annualità 2021/22 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell’autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale.

Saranno utilizzate per l’affidamento di incarichi per la redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica, secondo obiettivi indicati da Palazzo Europa: la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, lo sviluppo turistico culturale del territorio, la promozione dell’imprenditoria giovanile, la transizione digitale della pubblica amministrazione e la cura della resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale.

Nello specifico gli interventi dovranno riguardare la riqualificazione del Castello Bastione in località Malvicino e le aree circostanti di proprietà del comune, in una strategia di rigenerazione socio-urbana e riuso creativo per l’avvio di iniziative di auto imprenditorialità eco-design e l’insediamento di incubatori della conoscenza e spazi di arte e cultura; poi la riqualificazione, con interventi di innovazione sociale, dell’immobile in contrada Piscittina oggetto di sequestro e confisca alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio comunale.