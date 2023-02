Barcellona Pozzo di Gotto: avviso per ricercare un nuovo immobile per l’istituto “Copernico”

L’immobile di via Roma 250 in cui è localizzato al momento l’istituto tecnico tecnologico statale e liceo scientifico scienze applicate “Niccolò Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto, in comodato d’uso gratuito di proprietà statale, è in atto insufficiente ad ospitare la popolazione scolastica presente nell’istituto ed è tra l’altro privo di adeguata palestra coperta. Da qui la Città Metropolitana di Messina ha indetto un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la cessione in vendita di un nuovo immobile.

Deve contenere almeno 40 ambienti idonei per ospitare classi, laboratori e locali non didattici, con una consistenza di superficie coperta di almeno 2000 metri quadrati e rispondere alle normative antisismiche ed urbanistiche. La manifestazione di interesse deve pervenire, per essere ammessi alla successiva fase di confronto, entro e non oltre le ore 12.00 del 27 febbraio prossimo.

La stessa Città Metropolitana, nell’ottobre dello scorso anno, aveva pubblicato un avviso per la ricerca di un immobile da destinare in via provvisoria al liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando, perché si dovevano effettuare lavori di adeguamento sismico in due corpi di fabbrica del liceo. Pare che, a seguito di un monitoraggio strutturale compiuto dai tecnici della Città Metropolitana durante l’estate 2022, dopo aver compiuto sopralluoghi, prelievi e carotaggi, si verificò che il plesso non fosse a norma dal punto di vista sismico. L’avviso prevedeva la ricerca di un immobile con almeno venti ambienti.