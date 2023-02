Allerta Meteo Rossa sulla Sicilia orientale: scuole chiuse a Milazzo, Barcellona PG e Mazzarrà S. Andrea

Molti sindaci dei comuni situati sull’area tirrenica della provincia di Messina, interessati dall’allerta meteo rossa, diramata nel pomeriggio di oggi dalla protezione civile regionale hanno deciso, in via cautelativa, di emanare ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.

Scuole chiuse, dunque a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Mazzarrà S. Andrea, Sinagra, Rodì Milici e Terme Vigliatore. Anche a Messina si sta predisponendo un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle strutture educative assistenziali, di cimiteri, ville comunali ed impianti sportivi comunali.

Ordinanza sindacale di chiusura delle scuole anche ad Oliveri e Falcone.

*Notizia in aggiornamento.