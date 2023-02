Si celebra oggi il “Safer Internet Day”: occasione per parlare di uso responsabile della rete con 200mila studenti

Si celebra oggi, martedì 7 febbraio, il “Safer Internet Day”, ovvero la giornata mondiale per la sicurezza in rete. Il titolo scelto dalla Commissione Europea per celebrarne la ventesima edizione, quest’anno, è «Together for a better internet», e i temi affrontati nelle varie iniziative in programma sono quelli che più preoccupano i giovani: cyberbullismo, social network, identità digitale, violenza online, privacy e perfino il gaming. Torna per l’occasione anche #cuoriconnessi, il grande evento digitale di Polizia di Stato e Unieuro per l’utilizzo responsabile della rete e delle tecnologie digitali da parte dei ragazzi. Dopo la straordinaria partecipazione alle edizioni 2021 e 2022, per il terzo anno consecutivo parteciperanno alla diretta streaming sulla piattaforma dedicata all’evento più di 5000 scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia e oltre 200.000 studenti. L’evento, inoltre, verrà trasmesso sul sito e sul canale YouTube di #cuoriconnessi e della Polizia di Stato. Quanto alla Sicilia, sono decine gli istituti che hanno aderito all’iniziativa in provincia di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.

“Anche questa iniziativa è di estrema importanza per fare comprendere ai giovani, soprattutto ai più piccoli, che molti dei rischi che si corrono in rete fanno parte di una realtà spesso molto difficile da affrontare”, afferma il Dirigente del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Sicilia Orientale Marcello La Bella. “Rimanere vittima di una condotta di cyberbullismo può avere conseguenze gravi. Per questo motivo l’informazione sui pericoli on-line deve essere sempre più intensa e coinvolgere i ragazzi per offrirgli strumenti adeguati di conoscenza. Il progetto #cuoriconnessi è la testimonianza dell’impegno della Polizia di Stato per aiutare i ragazzi a riconoscere queste situazioni”.