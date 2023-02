Patti, mostra “Sub Tutela Dei”: la vita, la storia e l’eredità del giudice Rosario Livatino

Si potrà visitare all’ex convento San Francesco di Patti fino al 12 febbraio la mostra “Sub Tutela Dei” dedicata al giudice Rosario Livatino; vuole rendere noto al grande pubblico la figura di Rosario Livatino, magistrato siciliano che ha operato per tutta la sua carriera nell’agrigentino, ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio 2021.

La mostra si articola idealmente in 5 sezioni con testi, video e immagini che riguardano rispettivamente la vita e alla formazione personale, il contesto storico, sociale e umano in cui è cresciuto e vissuto con particolare riguardo alla presenza mafiosa, l’umanità e la sua profonda religiosità, la professione di magistrato, il martirio in odium fidei con la beatificazione ed infine l’eredità umana e sociale lasciata dallo stesso Livatino. Nella giornata di presentazione della mostra, nel corso di un incontro moderato da Giovanni Scardino, responsabile diocesano di Comunione e Liberazione di Patti, sono intervenuti il giudice della corte d’appello di Messina Anna Adamo, il curatore della mostra Salvatore Taormina.