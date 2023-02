Carnevale Acquedolcese, pronta l’edizione numero 53: protagonisti i gruppi mascherati

E’ l’assessore al ramo Nicolina Pulvirenti che con una nota via social ha lanciato la presentazione del cartellone allestito dall’amministrazione comunale per l’edizione numero 53 del carnevale acquedolcese. Tanti gli eventi organizzati, grazie alla collaborazione tra Amministrazione ed Associazioni del territorio. Musica, street food a tema e grande attenzione ai più piccoli, con spettacoli ed animazione per le strade cittadine. Per l’edizione 2023 i protagonisti assoluti saranno i gruppi in maschera. Eventi dell’11 al 21 febbraio.

“Certamente balza subito all’occhio, suscitando sentimenti di nostalgia, l’assenza della sfilata dei carri allegorici che per ben 52 anni ha rappresentato il fiore all’occhiello della cultura acquedolcese.” si legge nella nota “Ci sembrava giusto scrivere due righe per chiarire, soprattutto ai più dissidenti, il perché di questo indiscutibile vuoto. Come Amministrazione abbiamo posto in essere, in maniera concreta, tutte le misure necessarie alla realizzazione delle opere di cartapesta: