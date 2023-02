Barcellona Pozzo di Gotto, assoluzione da molestie e tentata violenza sessuale

Doveva rispondere di molestie e tentata violenza sessuale, ma è stato scagionato da ogni accusa e assolto perchè il fatto non sussiste. Si tratta di un ex infermiere in servizio presso l’ospedale “Cutroni-Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’uomo, difeso dall’avvocato Filippo Barbera, era stato rinviato a giudizio perchè secondo l’accusa, per fatti accaduti nel settembre 2014, avrebbe molestato una donna ricoverata in ospedale, cercando avere con lei rapporti sessuali.

Il collegio giudicante del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, presidente Orifici, a latere Morabito e Spina, Pm Veronica De Toni, ha assolto l’imputato perchè il fatto non sussiste; nel contempo i giudici hanno trasmesso gli atti alla procura della repubblica, perchè si valuti di procedere nei confronti della persona offesa per falsa testimonianza.