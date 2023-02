Implacabile ASD Rosmarino, sono 16 i risultati utili consecutivi. Imbattuti in Prima Categoria

Non si ferma la corsa dell’ASD Rosmarino Calcio, che sta dominando in lungo e in largo il campionato di Prima Categoria Girone C della Sicilia.

La formazione del Presidente e allenatore Biagio Tomasi ha finora raccolto soltanto risultati utili: in 16 giornate di campionato, 15 vittorie e 1 pareggio. 52 i gol fatti e solo 15 quelli subiti.

Gli ultimi 3 punti sono arrivati sabato a Piraino, in trasferta contro la Nasitana con lo 0-1 firmato da Luciano Crucitti.

Una formazione costruita in estate con l’intento di vincere il campionato, con le intuizioni del DS Castrovinci e del DG Restifo. Migliori marcatori finora Antonino Arcuri con 14 reti e il fantasista Rosario Iuculano, che segue a ruota con 13.

L’unico pareggio è stato siglato alla 9a giornata contro l’Aluntina, seconda in classifica ad otto lunghezze di distanza. Uno spettacolare 3-3 firmato dalle reti di Iuculano, Arcuri e Barca, a cui hanno risposto Collura, Monastra e Lima.

Prossima sfida il 12 febbraio al Giacobbe di Rocca di Capri Leone, dove arriverà il Petralia Sottana.