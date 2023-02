Gioiosa Marea, interventi di riqualificazione nella zona “Marina”

Proseguono gli interventi di riqualificazione sul territorio comunale di Gioiosa Marea. Nei giorni scorsi è stata installata, a delimitare il parco giochi inclusivo della Piazza Claudio Villa, una staccionata con piantoni colorati che raffigurano matite colorate. Un tocco aggiuntivo di colore e fantasia per un’area che, dal momento della sua inaugurazione, poco più di un anno fa, ha rappresentato un punto di incontro per tante famiglie.

“Con l’Amministrazione guidata dal Sindaco Spanò avevamo voluto creare questo spazio, inclusivo e accessibile a tutti, dedicato ai bambini e sono felice del riscontro di frequenza che si registra quotidianamente – commenta il Sindaco Tindara La Galia. Adesso lo abbiamo completato con una recinzione a tema, vivace e colorata. C’è l’impegno, da parte dell’Amministrazione, a migliorare tutte le aree dedicate ai più piccoli, con l’obbiettivo che siano sicure, facilmente accessibili e il più possibile inclusive, ma anche accoglienti e curate”.

Oggetto di riqualificazione anche la prospiciente via Cesare Battisti, nella parte che confluisce con il sottopasso ferroviario che consente di raggiungere la spiaggia. “E’ uno dei principali accessi al mare di Gioiosa Marea e abbiamo voluto abbellirlo e migliorarlo, intervenendo sulla pavimentazione, una parte della quale è stata realizzata in pietra. Proseguiamo sulla strada intrapresa – conclude il sindaco La Galia – per rendere la nostra città sempre più accogliente”.