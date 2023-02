Barcellona PG – Lancio di pietre contro l’autobus che trasportava i tifosi della Nuova Igea Virtus

Clima teso a Barcellona Pozzo di Gotto: nella giornata di ieri al termine della gara tra Leonzio e Nuova Igea Virtus, due criminali hanno preso di mira l’autobus che trasportava i tifosi, colpendo i vetri con alcune pietre.

Come si evince dalle foto, fortunatamente la doppia camera dei vetri ha tenuto, evitando guai ben più seri a chi occupava i posti a sedere.

Un evento che lascia perplessi, che si ripercuote nel giro di circa un anno e nella stessa provincia. La sicurezza dei tifosi viene messa a serio rischio con gesti simili.

La nuova Igea Virtus, sottolinea: “Non finiremo mai di ringraziare le Forze dell’Ordine, particolarmente quelle della Questura di Barcellona, per l’egregio lavoro che fanno in occasione delle gare della Nuova Igea Virtus, e per come abbiano dimostrato, negli ultimi anni, che la gestione dell’Ordine Pubblico se fatta con criterio e soprattutto con regole ben precise, porti alla prevenzione ed all’estinzione di gesti di violenza.”