Santo Stefano di Camastra, al via il ricco carnevale 2023. Tornano le sfilate e le tradizionali serate danzanti

Santo Stefano di Camastra si prepara a tornare in maschera per il Carnevale 2023. Dopo una lunga astinenza legata al Covid c’è voglia di divertirsi nel periodo più festoso e colorato dell’anno.

L’assessore Alessandro Amoroso ha coinvolto un gruppo di giovani ed associazioni per gestire al meglio le serate, senza dimenticare la tradizionale attenzione che il sodalizio più antico della Città della Ceramica, ovvero la Società Operaia, dedica all’evento, quale luogo simbolo del Carnevale Stefanese.

Tanta musica e tante maschere per le vie cittadine già a partire dalla mattina di Giovedì 16, con la sfilata degli studenti in maschera dei vari Istituti scolastici Stefanesi, l’istituto comprensivo e il Liceo Artistico, già protagonista nell’ultima edizione, l’Istituto Alberghiero. Poi le serate con carro itinerante per giungere alla grande sfilata di Domenica 19, che si prevede affollatissima di maschere stefanesi ma anche di gruppi in maschera, provenienti da tutto il circondario.

Si chiuderà Martedì 21 con la sfilata finale e con le serate danzanti, sempre rigorosamente in maschera. Come tradizione la faranno da padrone i gruppi mascherati.