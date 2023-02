Ucria, patate di montagna dei Nebrodi presidio Slow Food

Il 3 febbraio alle 16.00 presso il circolo Montecastello di Ucria sarà presentato il Presidio Slow Food delle patate di montagna dei Nebrodi.

Chiamate localmente “nustrale”, si differenziano in tre tipologie: a pasta gialla con buccia rosa, a pasta gialla con buccia gialla e cosiddetto “biancone”, oramai poco diffuso, con pasta e buccia completamente bianche. Si tratta di tre ecotipi locali, frutto di una costante selezione dei contadini, che li hanno conservati e trasmessi di generazione in generazione

Il Presidio è nato per promuovere le patate di montagna dei Nebrodi e il loro territorio di coltivazione. Tra gli obiettivi più importanti, la salvaguardia delle varietà tradizionali e il riconoscimento dell’importante ruolo degli agricoltori, che dovranno continuare a prestare particolare attenzione alla sostenibilità delle pratiche agricole per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e della salute.

Il Presidio promuoverà le patate di montagna sul mercato locale, regionale e nazionale, contribuendo a rilanciare le attività agricole e il turismo nei Nebrodi. I produttori e i sostenitori del progetto, inoltre, intendono coinvolgere anche le scuole, per diffondere la conoscenza delle tradizioni agricole locali e promuovere l’educazione ai consumi alimentari consapevoli e al rispetto dell’ambiente.

La cerimonia sarà l’occasione per raccontare il percorso sin qui fatto, ma anche per riconoscere il merito di chi in questi anni ha saputo tutelare questa lavorazione mettendola al centro della propria attività.

A presiedere l’evento il sindaco di Ucria Vincenzo Crisà, i sindaci di Raccuja e Floresta Ivan Martella e Antonino Stroscio, con interventi del portavoce della comunità Slow Food Terramare Nebrodi, Enzo Pruiti e referenti dei Presidio Slow Food quali Giuseppe Mormino, Stefano Lembo, Luisa Agostino, Carmela Messina, Lidia Calà Scarcione, Fabio Di Francesco, Roberta Billitteri. Prevista anche la presentazione del libro “Dalla parte della natura” del professsore Francesco Sottile che dialogherà con Salvatore Granata di Legambiente.