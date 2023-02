Naso: carri allegorici, gruppi mascherati, serate e divertimento al “Ciak Naso Carnival”

Musica, carri allegorici, gruppi mascherati, ovvero il Carnevale 2023 a Naso. Nel periodo più spensierato dell’anno, l’amministrazione comunale ha previsto una serie di manifestazioni che, ancora una volta, faranno del centro nebroideo, la meta preferita per grandi e piccini.

Si chiama “Ciak Naso Carnival” ed è “un concentrato di spensieratezza e allegria, ingredienti con i quali, siamo certi, anche in questo periodo tipicamente invernale, riusciremo a catalizzare l’attenzione sulla nostra città, ha dichiarato il sindaco Gaetano Nanì; l’idea di quest’anno è la trasformazione momentanea del Cineauditorium Mormino. Un luogo che diventerà vero e proprio punto di riferimento per le serate più importanti del carnevale, divertimento gratis per tutti con ingresso sempre libero.”

Qui il clou domenica 19 con l’animazione di tanti Dj ed un “tema” ben preciso: “dress code Hollywood party”. Ospite d’onore e Special Guest Coco, artista con una ventennale esperienza ed importanti collaborazioni nel settore musicale”. Ovviamente anche il centro storico avrà un ruolo essenziale nel Carnevale 2023.

“Sarà il palcoscenico naturale per la sfilata dei carri – assicura l’assessore Rosita Ferrarotto che da oltre un mese è impegnata nell’organizzazione – ci saranno anche gruppi mascherati, esibizioni di gruppi folk e gli immancabili giocolieri per la felicità dei più piccoli”. Quindi: dal 16 al 21 febbraio, <<Ciak azione>>, a Naso <<si gira>> il più bel carnevale dei Nebrodi.