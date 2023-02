San Salvatore di Fitalia: ritorna dopo 20 anni la Via Crucis vivente con 160 figuranti

Dopo 20 anni di stop, domenica 2 aprile, a San Salvatore di Fitalia ritorna la rappresentazione della Via Crucis vivente. Una suggestiva rievocazione della passione e morte di Gesù Cristo, tratta dal Vangelo secondo Matteo e interpretata nel rito della Chiesa con immagini dinamiche.

I 160 figuranti coinvolti, tra cui nuove famiglie al completo, la presenza di adulti e bambini, che, insieme ai pellegrini, sfileranno in processione per le vie del paese (che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico itinerante), renderanno l’evento ancora più suggestivo.

L’iniziativa è prodotta da Sergio Catania, che insieme a don Placido e alla Parrocchia SS. Salvatore e S. Maria, sono riusciti a reclutare “gli attori” e cominciare questo percorso che culminerà con la rappresentazione per la Domenica delle Palme.

“L’amministrazione comunale non può che apprezzare e sostenere iniziative come questa, ha evidenziato il sindaco Giuseppe Pizzolante, capaci di rinsaldare il legame e il senso di appartenenza di una comunità, attraverso le proprie tradizioni.”