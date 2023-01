Patti: dalla seconda edizione di “Nebrodes” ad altri progetti, il consorzio “Tindari-Nebrodi” riparte

Il consorzio intercomunale “Tindari-Nebrodi” di Patti, che rappresenta i comuni di Patti, Oliveri, Falcone, Mazzarà Sant’Andrea, Raccuja, San Piero Patti, Montagnareale, Montalbano Elicona, Gioiosa Marea e Librizzi, riaccende i motori per programmare le attività per il 2023.

Se da un lato si è in attesa di vedere confermati i trasferimenti regionali per la stesura di un nuovo ed entusiasmante calendario di eventi per l’anno in corso, primo tra tutti la riuscitissima rassegna “Nebrodes”, dall’altro si stanno gettando le basi per altri progetti ambiziosi.

A partire dalla prossima e auspicata riapertura del Pallazzo Dioscuri a Tindari, la messa in funzione del laboratorio analisi di via Vittorio Emanuele a Patti ed un progetto del Consorzio, presieduto da Vincenzo Princiotta Cariddi,

rivolto ai giovani affetti da autismo che guardi al loro inserimento nel mondo del lavoro.

“È un servizio che si intende portare avanti con l’aiuto di esperti del settore, per poi cercare di reperire i finanziamenti e dunque mettere a disposizione dei dieci comuni una macchina organizzativa gestita in house al servizio di questi giovani e delle loro famiglie, ha spiegato Filippo Tripoli, componente del cda dell’ente,

predisponendo, un servizio di vera e propria didattica in aula, utilizzando le nostre strutture e attivando convenzioni con strutture presenti sul territorio, pensiamo alle fattorie didattiche, ai centri di equitazione presenti nei nostri comuni o ai vivai di Mazzarrà Sant’Andrea, che sarebbero ben lieti di aprire le loro strutture a questi giovani, creando per loro stimoli verso un mondo, che deve far parte anche della loro vita, quello del lavoro, e che deve accoglierli “.

Intanto il 3 febbraio, alle ore 14.30, è prevista la prima assemblea dei sindaci del 2023, presieduta dal sindaco di Librizzi Renato Di Blasi; si riuniranno nella sala di palazzo Baratta a Patti. Tra i punti all’ordine ordine del giorno il bilancio di previsione. Oggi pomeriggio, presso la sala conferenze di Palazzo Baratta si terrà un convegno, organizzato in collaborazione con i Lions, sul tema della donazione degli organi.