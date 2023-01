Milazzo – Droga nascosta nel sedile dell’auto, denunciati 4 soggetti tra i 15 e 49 anni

La droga, circa 14 grammi di cocaina, è stata rinvenuta sotto il sedile posteriore dell’auto su cui viaggiavano. In quattro, a bordo di un’auto proveniente da Messina, sono stati individuati nei pressi dei caselli autostradali di Barcellona P.G. lungo la A20, nel corso di specifici servizi antidroga condotti dai Poliziotti del Commissariato di Milazzo.

I soggetti, tra cui un minorenne, con un’età compresa tra i 49 e i 15 anni, sono stati sottoposti ad accurato controllo: una prima perquisizione ha permesso di rinvenire due dosi di crack che uno di loro custodiva in un pacchetto di sigarette vuoto e per le quali lo stesso è stato altresì segnalato all’Autorità competente quale assuntore di sostanze stupefacenti; la restante parte, i circa 14 grammi di cocaina nascosti sotto il sedile posteriore, sono stati rinvenuti grazie all’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Oltre alla droga, rinvenuti e sequestrati due documenti di identità riconducibili a persona estranea ai fatti il cui smarrimento era stato denunciato nei giorni scorsi dal legittimo proprietario ed il cui possesso non è stato in alcun modo motivato.

Si è pertanto proceduto a denunciare i quattro soggetti per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La persona trovata in possesso dei documenti è stata altresì denunciata per il reato di ricettazione.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che, in ossequio al principio di non colpevolezza, fino a sentenza di condanna passata in giudicato sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.