Tortorici, proposta istituzione della “Consulta Giovanile”. Soddisfatto deputato regionale Leanza (PD): “

Proposta a Tortorici la consulta giovanile. Nel corso di una riunione sono state poste, su idea un gruppo di ragazzi, le basi per la costituzione dell’organo. L’idea è stata accolta con grande favore dal sindaco Carmelo Rizzo Nervo e dal presidente del Consiglio Comunale Dario Paterniti Martello, adesso la parola passa al Consiglio comunale.

Soddisfazione esprime il parlamentare regionale del Pd, Calogero Leanza che ha supportato l’iniziativa: “I giovani sono la risorsa principale per il futuro dei nostri territori” – afferma – offrire loro uno spazio di confronto è essenziale per sviluppare idee, realizzare progetti importanti per la crescita culturale, sociale ed economica del comune e stimolare nuove energie propositive”.

La consulta è uno strumento per favorire la conoscenza dei problemi attuali che riguardano i giovani della zona; l’inclusione e la partecipazione dei ragazzi all’attività amministrativa ; inoltre promuove ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto Comunale politiche giovanili negli ambiti dell’istruzione, dello sport, della politica ambientale e si propone di avviare progetti creativi e incoraggiare il confronto.