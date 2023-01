Infodrive Capo d’Orlando – Secondo successo in fila. Bergamo k.o 82-79

Bella vittoria della Infodrive Capo d’Orlando, la seconda consecutiva nel girone di ritorno. A farne le spese è Bergamo, sconfitta 82-79 al termine di una gara al cardiopalma.

E’ la quarta vittoria consecutiva in casa per i ragazzi di coach Robustelli, che sembrano avere trovato la giusta alchimia dopo un brutto inizio di stagione. Bergamo gioca una grande partita, trascinata dai 34 punti di Masciarelli, top scorer del match. L’Orlandina però risponde colpo su colpo, mandando 4 uomini in doppia cifra.

Si decide tutto nell’ultimo minuto: Bergamo trova il -1 con Genovese a 45″ dal termine. Errori di Vecerina e Manenti in attacco, fallo su Vecerina a 13″ e 2/2 dalla lunetta: 82-79 e time out ospite con rimessa da metà campo. L’Orlandina opta per la difesa e riconquista il pallone con Passera, che fa esplodere il pubblico della Infodrive Arena.

Per i biancoazzurri inizia adesso un’altra settimana chiave, in vista del prossimo turno, previsto sabato 4 febbraio alle ore 20:30 sul campo di Monfalcone.