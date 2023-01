Messina – Presentato il quarto nuovo Tram: “Un servizio sempre più efficiente”

È stata presentata oggi alla cittadinanza un’altra vettura tranviaria riqualificata che entrerà pienamente in servizio da domani.

Ad accompagnare il viaggio inaugurale della vettura il Presidente di ATM, Giuseppe Campagna, il Sindaco Federico Basile e il Vicesindaco Salvatore Mondello. Ospiti speciali i ragazzi dell’istituto d’arte “Ernesto Basile”, guidati dal Dirigente Scolastico Caterina Celesti, che hanno disegnato la splendida livrea del nuovo tram dedicato al Duomo di Messina.

La vettura si aggiungerà a quelle già operative e riqualificate che attualmente operano nel centro cittadino. La macchina è stata totalmente riammodernata, sia nell’impiantistica che nell’aspetto estetico, adeguandosi agli ultimi standard tecnologici e di sicurezza.

“Mettiamo in servizio un’altra vettura riqualificata che da oggi circolerà sulla linea – dichiara Campagna – I lavori nelle officine campane stanno procedendo molto speditamente dandoci la possibilità di offrire un servizio sempre più efficiente alla città. Il nostro personale si sta impegnando al massimo nelle riparazioni e nelle manutenzioni delle altre vetture tranviarie per mantenerle in servizio prima del revamping”.

“Questa ulteriore vettura ci avvicina sempre più all’obiettivo di avere un servizio tramviario all’altezza della città metropolitana che siamo – sottolinea il Sindaco – e i lavori di riqualificazione della linea previsti in estate saranno fondamentali per dare rinnovata luce a quella che sarà la spina dorsale del trasporto pubblico locale a Messina.”