Un camper ha preso fuoco intorno alle 4:00 di questa mattina. È accaduto in via Salita Tremonti, dove sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco.

Le fiamme hanno lambito anche altre auto parcheggiate nei pressi del mezzo bruciato, che è andato totalmente distrutto. Sono in corso accertamenti per verificare le cause dell’incendio.

Sul posto la squadra del distaccamento Nord e autobotte della Centrale, che sono riusciti a domare il rogo.