Infodrive Capo d’Orlando si rinforza in cabina di regia. Domani alle 18 arriva Bergamo

L’Orlandina Basket si rinforza in regia con l’ingaggio del play siciliano Giuseppe Cuffaro.

Nato ad Agrigento il 2 gennaio del 1998, Cuffaro ha mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro proprio con la Società siciliana, di cui è diventato una vera e propria bandiera dopo aver completato il percorso nel settore giovanile.

Dall’esordio in Serie A2 nella stagione 2015/2016, infatti, Giuseppe è andato a referto in ben 147 gare ufficiali con la compagine della sua città natale, vivendo da protagonista le ultime due stagioni in Serie B, culminate con la promozione dello scorso anno e il ritorno nella seconda serie nazionale (per lui medie di 4.7 punti e 1.6 assist in 18 minuti di utilizzo, con il 38% dalla lunga distanza).

Il giovane play ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione.

Domani intanto la formazione guidata da coach Robustelli torna sul parquet amico per la sfida contro Bergamo.

L’appuntamento è fissato per le 18 al PalaInfodrive. All’andata i lombardi si imposero 97-86, ma adesso sono terzultimi in classifica con 10 punti, contro i 14 della Infodrive, in risalita al 12° posto.

I biancoazzurri sono reduci dalla bella vittoria in trasferta contro Vicenza, mentre Bergamo nell’ultimo turno è stata sconfitta da Padova 75-84. Con una vittoria l’Orlandina tornerebbe concretamente in lotta per la zona alta della classifica.