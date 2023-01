Grave incidente stradale sulla A19, all’ingresso di Palermo. Auto ribaltata, tre feriti gravi

Un grave incidente stradale fra tre auto si è verificato nel pomeriggio di oggi in viale Regione, nel tratto finale dell’autostrada A19, diramazione per via Giafar. La dinamica e le cause dell’impatto sono ancora da accertare.

Alcuni dei coinvolti nello scontro al momento risultano feriti e sono stati trasportati in ospedale. Sul posto immediatamente diverse ambulanze e i vigili del fuoco. Si registrano lunghe code in direzione di Palermo.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e la Polstrada. L’Anas fa sapere che è stata istituita temporaneamente l’uscita obbligatoria allo svincolo Porto-via Giafar.

Aggiornamento

Sono tre i feriti, tutti giovani, che si trovavano sulla stessa auto: le loro condizioni sarebbero gravi e sono stati trasportati tutti in diversi ospedale (Civico, Policlinico, Buccheri La Ferla).