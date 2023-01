Tortorici – Targa commemorativa per ricordare tre donne siciliane, vittime dell’Olocausto

Stamani gli alunni e i docenti dell’I.T.E. “G. Tomasi di Lampedusa” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Tortorici rappresentata dagli assessori Micaela Salvà Babalacchio e Rosalba Vanadia, in occasione della Giornata della Memoria, hanno provveduto alla posa di una targa commemorativa in onore e ricordo delle tre donne ebree d’origine siciliana, Olga Renata Castelli, Egle Segre Levy e Emma Moscato, travolte dal bestiale sistema concentrazionario nazista.

In occasione della breve cerimonia, tenutasi all’interno della villa comunale oricense “Falcone e Borsellino” dove, appunto, è stata collocata la targa, prendendo la parola il prof. Fabio Cannizzaro ha precisato che l’iniziativa sostenuta dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Antonietta Emanuele, mira a favorire il consolidamento della memoria e della coscienza collettiva sui temi della Shoah e della lotta alla discriminazione tra gli studenti e le studentesse nonché nella popolazione oricense.

Applaudito, inoltre, anche l’intervento dell’Assessore Rosalba Vanadia che ha garantito la piena disponibilità dell’Amministrazione a favorire e sostenere iniziative che lavorino sul consolidamento della memoria democratica della Comunità.

La targa è stata posta in prossimità della fontana pubblica presente nella bella villa cittadina.